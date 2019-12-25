На проспекте Обуховской Обороны вспыхнуло заброшенное здание

Пламя отправились тушить 6 единиц спецтехники и 30 спасателей.

В Невском районе сегодня, 28 августа, произошел пожар. На проспекте Обуховской Обороны, 44, горело заброшенное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Диспетчер получил информацию о возгорании в 18:37. Выяснилось, что полыхал объект площадью 1 тыс. квадратных метров. Пламя отправились тушить 6 единиц спецтехники и 30 спасателей.

Известно, что в "заброшке" горит надстройка над крышей. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv