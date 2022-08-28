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В жесткой аварии на трассе "Сортавала" опрокинулся автомобиль

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Произошло тройное ДТП.

Сегодня вечером, 28 августа, на трассе "Сортавала" произошло тройное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Аварию заметили на 12-м километре дороги. Участниками столкновения стали две иномарки Renault и Toyota. 

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе элитная иномарка сбила шестиклассника.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп и чп, машина renault, опрокинулся автомобиль, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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