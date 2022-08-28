В жесткой аварии на трассе "Сортавала" опрокинулся автомобиль

Сегодня вечером, 28 августа, на трассе "Сортавала" произошло тройное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Аварию заметили на 12-м километре дороги. Участниками столкновения стали две иномарки Renault и Toyota.
Информация о пострадавших уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv: в Красном Селе элитная иномарка сбила шестиклассника.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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