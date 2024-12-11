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На КАД у Вантового моста из грузовика высыпались булыжники
Сегодня, 13:11
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На КАД у Вантового моста из грузовика высыпались булыжники

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Сейчас разыскиваются пострадавшие автомобилисты.

На внешнем кольце КАД в районе Вантового моста произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько автомобилей. По словам очевидцев ВК-сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", около 9 утра из грузовика на дорогу высыпались крупные булыжники.

Грузовик, ставший причиной происшествия, был найден, а водитель задержан, отметили в публикации. По имеющейся информации, помимо автомобиля автора сообщения, есть и другие пострадавшие транспортные средства. В связи с этим ведется поиск пострадавших, которые могли оказаться в зоне происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что более тысячи ДТП произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Лев Толстой)

Теги: внешнее кольцо кад, грузовик, дтп, дтп и чп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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