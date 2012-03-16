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На Ленинском проспекте аварийная бригада устранила дефект на трубе, из-за которого произошел потоп
Сегодня, 10:57
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На Ленинском проспекте аварийная бригада устранила дефект на трубе, из-за которого произошел потоп

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Уже к 22:00 субботы в дома вернулось отопление.

Вечером в субботу, 18 декабря, на Ленинском проспекте у дома № 79 из-под земли забил фонтан. Аварийная бригада ликвидировала дефект к 22 часам того же дня. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Авария коснулась 12 зданий, в том числе жилых домов на Ленинском проспекте, на Маршала Захарова и на Кузнецова. Специалисты организации попросили жильцов при отсутствии отопления и горячей воды звонить в управляющую компанию внутридомовых систем. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ночь на 17 декабря в ЖК "Цивилизация" на Дальневосточном затопило 60 квартир.

Фото: ВКонтакте, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: ленинский проспект, ликвидация аварии, прорыв трубы, теплосеть спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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