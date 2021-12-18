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В ночь на 17 декабря в ЖК "Цивилизация" на Дальневосточном затопило 60 квартир

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По словам автора поста, в доме произошла протечка радиатора.

В жилом комплексе "Цивилизация", который находится в Невском районе Петербурга, в ночь на пятницу, 17 декабря, в доме № 14 произошел потоп. Об этом сообщил владелец одной из квартир в группе дольщиков. 

Мужчина предполагает, что авария произошла в 110 квартире на 12 этаже дома. Потоп испортил ремонт в 60 квартирах. Вода спустилась до первого этажа. 

По словам автора поста, квартира, где произошла протечка радиатора, не была передана собственнику. Мужчина считает, что ее собственником является компания-застройщик "Группа ЛСР".

Огорченный ситуацией житель дома снял видео, на котором видны лужи на лестничной клетке.  

Ранее на Piter.tv: как выглядит ЖК "Цивилизация на Неве" через сутки после погрома.

Видео: Александр Толкачев, ЖК "Цивилизация"

 

Теги: жк цивилизация, потоп в доме, радиатор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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emovdes
Сегодня 20:41

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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