В ночь на 17 декабря в ЖК "Цивилизация" на Дальневосточном затопило 60 квартир

По словам автора поста, в доме произошла протечка радиатора.

В жилом комплексе "Цивилизация", который находится в Невском районе Петербурга, в ночь на пятницу, 17 декабря, в доме № 14 произошел потоп. Об этом сообщил владелец одной из квартир в группе дольщиков.

Мужчина предполагает, что авария произошла в 110 квартире на 12 этаже дома. Потоп испортил ремонт в 60 квартирах. Вода спустилась до первого этажа.

По словам автора поста, квартира, где произошла протечка радиатора, не была передана собственнику. Мужчина считает, что ее собственником является компания-застройщик "Группа ЛСР".

Огорченный ситуацией житель дома снял видео, на котором видны лужи на лестничной клетке.

Ранее на Piter.tv: как выглядит ЖК "Цивилизация на Неве" через сутки после погрома.

Видео: Александр Толкачев, ЖК "Цивилизация"