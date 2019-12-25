Стали известны детали гибели ребенка в ЖК на Дальневосточном проспекте

Упавший с высоты мальчик мог приземлиться на подростка.

Жители жилого комплекса "Цивилизация" рассказали, что погибший мальчик, предположительно, учился в кадетском классе. Подробностями трагедии с 78.ru поделилась одна из жительниц Невского района.

По её словам, погибший ребёнок мог упасть на 16-летнего подростка на самокате, который в этот момент находился рядом с домом. О состоянии очевидца не сообщалось.

Другая женщина, которая находилась во дворе во время трагедии, рассказала, что когда мальчик упал, подросток сильно испугался, бросил самокат и подбежал к ней.

Ранее труп школьника обнаружили рядом с самокатом под окнами ЖК на Дальневосточном проспекте. Жильцами рассматривалась версия, что ребенок разбился во время езды на самокате или его мог сбить автомобилист.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)