Как выглядит ЖК "Цивилизация на Неве" через сутки после погрома

Со вчерашнего дня в парадной идут восстановительные работы.

Мобильный корреспондент Piter.TV побывал утром 2 декабря в ЖК "Цивилизация в Неве", в котором вчера произошел погром. Сейчас специалисты устраняют протечки, закрашивают надписи на стенах. По нашей информации, 1 лифт уже вновь начал работу.





Фотографии сделаны в парадной жилого комплекса №9.

Напомним, утром 1 декабря жильцы обнаружили залитые маслом лестницы, разрисованные стены и потоп в лифте. Пресс-служба "Группы ЛСР" в комментарии Piter.TV заверила, что выполнила свои обязательства по оплате перед подрядчиками, а причины произошедшего акта вандализма пока назвать не может.

В пресс-службе УК "Эталон Сервис" сообщили, что пострадавший от погрома дом находится "в стадии приемки управляющей компанией". По какой причине произошел акт вандализма, в УК тоже сказать не смогли.

Фото: Piter.TV