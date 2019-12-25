Управляющая компания "Цивилизации на Неве" отреагировала на инцидент с погромом

В УК сообщили, что жилой дом находится "в стадии приемки управляющей компанией".

Управляющая компания "Эталон Сервис", которая заведует жилым комплексом "Цивилизация на Неве", отреагировала на новости о погроме в одной из парадных ЖК. Напомним, утром 1 декабря жильцы дома обнаружили залитые водой и маслом лестницы, протекающие лифты, расписанные требованием заплатить стены. В квартирах пропало отопление.

В пресс-службе УК "Эталон Сервис" Piter.TV сообщили, что пострадавший от погрома дом находится "в стадии приемки управляющей компанией". По какой причине произошел акт вандализма, в УК сказать не смогли.

Системы ГВС, ХВС и отопления не приняты на постоянную основу. Устранение дефектов ведется застройщиком. добавили в "Эталон Сервисе"

Инцидент уже прокомментировал застройщик, "Группа ЛСР": в компании заявили, что на месте уже побывала полиция, дефекты устранят в кратчайшие сроки, а в парадных усилят охрану.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Татьяна Климова