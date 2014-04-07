Многодетные ленинградцы могут получить выплаты на покупку школьной одежды

На сегодняшний день сумма на одного школьника составляет 4351 рублей.

Многодетным семьям из Ленинградской области полагается денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей.

Как напомнили в комитете по соцзащите населения Ленобласти, получить выплату можно раз в год. На сегодняшний день сумма на одного школьника составляет 4351 рублей.

Информация об условиях получения выплаты, необходимых документах и способах подачи заявления опубликована на сайте Центра социальной защиты населения. Кроме того, можно получить консультацию по бесплатным номерам единого контакт-центра 8-800-100-00-01 или 8-800-350-06-05.

Ранее Piter.TV сообщал, что в поселке Стрельна завершено строительство новой общеобразовательной школы на 550 мест.

Фото: Piter.TV