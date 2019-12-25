"Ленфильм" оштрафовали за состояние здания на Каменноостровском

Защитник попросила не назначать киностудии большой штраф.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал АО "Киностудия Ленфильм" за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На главном здании киностудии на Каменноостровском проспекте, 10А обнаружили сколы, трещины фасадов, отшелушивание краски, атмосферные загрязнения. На карнизах зафиксировали самосевную растительность. В вестибюле на первом этаже провели ремонт без разрешения КГИОП.

Защитник указала, что нарушения были, но они частично устранены. Также она просила учесть, что "Ленфильм" находится в тяжелом материальном положении, поэтому не было возможности своевременно провести работы.

Штраф составил 50 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реквизит киностудии "Ленфильм" вынужден переехать.

Фото: Piter.TV