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"Ленфильм" оштрафовали за состояние здания на Каменноостровском
Сегодня, 14:33
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"Ленфильм" оштрафовали за состояние здания на Каменноостровском

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Защитник попросила не назначать киностудии большой штраф.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал АО "Киностудия Ленфильм" за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На главном здании киностудии на Каменноостровском проспекте, 10А обнаружили сколы, трещины фасадов, отшелушивание краски, атмосферные загрязнения. На карнизах зафиксировали самосевную растительность. В вестибюле на первом этаже провели ремонт без разрешения КГИОП. 

Защитник указала, что нарушения были, но они частично устранены. Также она просила учесть, что "Ленфильм" находится в тяжелом материальном положении, поэтому не было возможности своевременно провести работы.

Штраф составил 50 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реквизит киностудии "Ленфильм" вынужден переехать. 

Фото: Piter.TV

Теги: кгиоп, ленфильм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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