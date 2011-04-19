Реквизит киностудии "Ленфильм" вынужден переехать

Здание планируют, где хранится реквизит, в ближайшее время капитально отремонтировать.

На данный момент реквизит киностудии хранится в здании, которое было отдано под склад вынужденно. Отмечается, что само здание выглядит не лучшим образом, поскольку в последний раз ремонтировалось несколько десятилетий назад.

Кроме того мы имеем неоднократные предписания контрольно-надзорных органов, в частности, об установке пожарной сигнализации. Пресс-служба киностудии "Ленфильм".

В пресс-службе отмечают, что в здании реквизит хранится в плохих условиях. По этой причине было принято решение о создании на киностудии депо вещей. Так, здание планируют, где хранится реквизит, в ближайшее время капитально отремонтировать. Реквизит киностудии временно переместят в другое помещение. В пресс-службе заявили, что также подыскивают места для размещения автомобильной коллекции киностудии, "которая сегодня также хранится в неподходящих условиях".

Отмечается, что отремонтированное здание также хотят использовать для хранения реквизита. Известно, что за состоянием и сохранностью инвентаря следит специальная комиссия, главой которой является один из сотрудников киностудии. Именно комиссия будет следить за временным перемещением реквизита в другое здание. Также известно, что в ходе переезда часть реквизита будет списана и утилизирована.

Ранее мы писали, что молодые специалисты будут работать над своими проектами вместе с профессионалами на "Ленфильме".

Фото: Piter.tv