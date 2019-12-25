Территорию выставочного комплекса "Ленэкспо" начали готовить к строительству жилого комплекса

Новому собственнику удалось получить градплан.

На месте выставочного комплекса "Ленэкспо" построят жилые здания. Территорию уже готовят к застройке. Об этом 27-го сентября сообщил "Деловой Петербург".

Комплекс временно отдан под ковидный госпиталь. Он находится на Большой проспекте В.О., 103. Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план под жилую застройку и гостиницу. Новый жилой комплекс назовут "101-й остров". Земля оформлена на владельцев паёв закрытого инвестиционного фонда "Зенит–М".

В марте Piter.TV писал о том, что арендаторов комплекса попросили освободить помещения. В конце весны на месте проводилась археологическая разведка, в результате которой специалисты обнаружили нечто похожее на булыжную мостовую.

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