Арендаторов "Ленэкспо" попросили освободить помещения

На месте выставочного комплекса должен появиться ЖК.

В "Ленэкспо" арендаторов просят освободить помещения для последующего сноса зданий и строительства на их месте жилого комплекса. Об этом сообщило издание FlashNord.

Одна из точек общественного питания уже находится в процессе закрытия, заведение откроется по другому адресу.

Согласно постановлению правительства Петербурга №829 от 29 ноября 2019 года, подписанного губернатором Александром Бегловым, проект планировки территории "Ленэкспо" предусматривает строительство четырех жилых домов с подземными паркингами. Там же должны появиться музей, школа, детский сад. При этом Госстройнадзор пока что разрешения на застройку "Ленэкспо" не выдавал.

Также, по данным "Фонтанки", между "Ленэкспо" и Комздравом действует договор безвозмездного пользования площадями в выставочном комплексе. Договор действует до 19 сентября 2021 года. Как пояснили в комитете, пока нет информации о том, что временный госпиталь должен покинуть территорию "Ленэкспо".

В конце февраля временный госпиталь "Ленэкспо" прекратил свою работу в связи с отсутствием пациентов.

Фото: ВКонтакте / ЭКСПОФОРУМ, Выставки Санкт-Петербург