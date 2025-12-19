  1. Главная
Шестилетний петербуржец получил необходимое лекарство благодаря прокуратуре
Сегодня, 9:49
Прокурор внес представление в адрес главного врача медицинского учреждения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению матери шестилетнего мальчика. Из-за некорректного оформления рецепта на льготное лекарство женщине отказали в его выдаче в аптеке, рассказали 11 февраля в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес главного врача медицинского учреждения. В результате ребенок обеспечен необходимым препаратом. 

Ранее на Piter.TV: восьмилетняя девочка, сломавшая нос в парке развлечений на проспекте Стачек, получила компенсацию более 200 тыс. рублей. На футбольной площадке пострадавшая повисла на воротах, которые опрокинулись. 

Фото: Piter.TV 

