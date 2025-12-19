Шестилетний петербуржец получил необходимое лекарство благодаря прокуратуре

Прокурор внес представление в адрес главного врача медицинского учреждения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению матери шестилетнего мальчика. Из-за некорректного оформления рецепта на льготное лекарство женщине отказали в его выдаче в аптеке, рассказали 11 февраля в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес главного врача медицинского учреждения. В результате ребенок обеспечен необходимым препаратом.

Фото: Piter.TV