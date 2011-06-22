  1. Главная
Прокуратура помогает получить лекарство для двухлетнего петербуржца с инвалидностью
Сегодня, 9:29
Сын заявительницы страдает тяжелым заболеванием.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей по обращению матери двухлетнего мальчика. Сын заявительницы страдает тяжелым заболеванием и имеет статус ребенка-инвалида. При этом его не обеспечили в льготном порядке жизненно необходимым лекарством, рассказали в надзорном ведомстве 12 ноября. 

Прокурор внес представление главе администрации района, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга помогает получить квартиру девушке, оставшейся без родителей. 

Фото: Piter.TV

