Прокуратура Петербурга помогает получить квартиру девушке, оставшейся без родителей
Сегодня, 9:26
Горожанка проживает в квартире площадью 57 "квадратов" с бабушкой, тетей, двоюродным братом и его двумя детьми.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку соблюдения прав 21-летней девушки, которая осталась без родителей в несовершеннолетнем возрасте. Ей отказали во включении в очередь на получение жилья, рассказали в надзорном ведомстве 10 ноября. 

Горожанка проживает в квартире площадью 57 "квадратов" с бабушкой, тетей, двоюродным братом и его двумя детьми. В целях восстановления прав сироты прокурор внес представление в адрес главы администрации района, сейчас его рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре в квартире ветерана ВОВ в Выборгском районе восстановили газоснабжение. 

Фото: Piter.TV 

