Прокуратура Петербурга помогает получить квартиру девушке, оставшейся без родителей

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку соблюдения прав 21-летней девушки, которая осталась без родителей в несовершеннолетнем возрасте. Ей отказали во включении в очередь на получение жилья, рассказали в надзорном ведомстве 10 ноября.

Горожанка проживает в квартире площадью 57 "квадратов" с бабушкой, тетей, двоюродным братом и его двумя детьми. В целях восстановления прав сироты прокурор внес представление в адрес главы администрации района, сейчас его рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото: Piter.TV