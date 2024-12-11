Авто певицы Нины Берзой вылетело на тротуар на Марата

В результате происшествия пострадала женщина 37-ми лет.

У дома №21 по улице Марата в Санкт-Петербурге столкнулись две легковые машины – "Киа" и "Инфинити". Последняя в результате столкновения вылетела на тротуар, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, автомобиль вылетел на пешеходную зону и врезался в крыльцо дома. В аварии пострадала 37-летняя женщина. На месте работают экстренные службы.

Владелицей "Инфинити" оказалась певица Нина Берзой.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти была организована проверка по факту массового ДТП на трассе А-118.

Фото: Piter.TV