Всего 543 легальных таксиста работает в Ленинградской области

Процедура включения в реестр такси занимает всего один рабочий день, а в реестр перевозчиков — пять рабочих дней.

В реестре легковых такси Ленинградской области числится в настоящее время 3200 автомобилей, а официально зарегистрированных перевозчиков насчитывается 543. Об этом сообщили в комитете по транспорту 47 региона.

Напомним, что все перевозчики обязаны оформить договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Информацию о заключении этого договора следует направить в комитет по транспорту до 1 ноября 2024 года.

Посетить комитет можно лично, можно направить пакет документов по почте или через МФЦ, а также подать всё необходимое через Госуслуги.

Ранее Piter.TV сообщал, что информационная система легковых такси появится в Петербурге с 2025 года.

Фото: Piter.TV