Мигранта-наркосбытчика изобличили в легализации 168 тыс. рублей в Петербурге

Полицейские изобличили приезжего наркосбытчика в легализации преступных доходов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мигранта 22 лет задержали в октябре 2025 года по подозрению в незаконном сбыте мефедрона посредством закладок. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, также его поместили под стражу.

Кроме того, установлено, что в счет оплаты за сбыт запрещенных веществ иностранец получал на свой криптокошелек виртуальную валюту. В дальнейшем он обменивал ее на реальные средства. Так, выявлен факт легализации 168 тыс. рублей. Заведено еще одно дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

