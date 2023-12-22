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Пьяный петербуржец ледорубом взломал багажник чужого авто
Сегодня, 15:38
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Пьяный петербуржец ледорубом взломал багажник чужого авто

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Злоумышленник открыл автомобиль Mercedes на Бокситогорской.

В четверг, 11 января, в Красногвардейском районе злоумышленник пытался взломать дверцу автомобиля Mercedes-Benz. Мужчина использовал ледоруб. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Злоумышленника задержали в  23:50 сотрудники  вневедомственной охраны на Бокситогорской улице. Он пытался скрыться с места происшествия, но росгвардейцам удалось догнать взломщика.

О жестком вскрытии иномарки правоохранителям  сообщил очевидец. Житель улицы заметил подозрительного молодого человека, который странным способом открыл багажник легковушки. 

Пьяного  24-летнего  задержанного  доставили  в полиции. Известно, что у молодого человека уже были проблемы с законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: микроавтобус подрезал самолёт в Пулково перед вылетом.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга 

Теги: взломал авто, ледоруб, росгвардия, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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