Пьяный петербуржец ледорубом взломал багажник чужого авто

Злоумышленник открыл автомобиль Mercedes на Бокситогорской.

В четверг, 11 января, в Красногвардейском районе злоумышленник пытался взломать дверцу автомобиля Mercedes-Benz. Мужчина использовал ледоруб. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Злоумышленника задержали в 23:50 сотрудники вневедомственной охраны на Бокситогорской улице. Он пытался скрыться с места происшествия, но росгвардейцам удалось догнать взломщика.

О жестком вскрытии иномарки правоохранителям сообщил очевидец. Житель улицы заметил подозрительного молодого человека, который странным способом открыл багажник легковушки.

Пьяного 24-летнего задержанного доставили в полиции. Известно, что у молодого человека уже были проблемы с законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга