Микроавтобус подрезал самолёт в Пулково перед вылетом

Виновник ЧП был задержан полицией.

В пятницу, 12 января, во время подготовки пассажирского самолёта к вылету из петербургского аэропорта Пулково, его подрезал микроавтобус, который неожиданно появился на рулежной дорожке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Судя по последним данным, водитель микроавтобуса полностью проигнорировал опасную ситуацию, вынудив лайнер принять экстренные меры и затормозить перед взлётом, чтобы избежать столкновения.



К счастью, данный инцидент обошелся без пострадавших и самолет благополучно отправился в Пермь. Виновник ЧП был задержан полицией.

Ранее мы сообщили о том, что скорая застряла на трамвайных путях на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV