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Микроавтобус подрезал самолёт в Пулково перед вылетом
Сегодня, 14:42
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Микроавтобус подрезал самолёт в Пулково перед вылетом

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Виновник ЧП был задержан полицией.

В пятницу, 12 января, во время подготовки пассажирского самолёта к вылету из петербургского аэропорта Пулково, его подрезал микроавтобус, который неожиданно появился на рулежной дорожке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Судя по последним данным, водитель микроавтобуса полностью проигнорировал опасную ситуацию, вынудив лайнер принять экстренные меры и затормозить перед взлётом, чтобы избежать столкновения.

К счастью, данный инцидент обошелся без пострадавших и самолет благополучно отправился в Пермь. Виновник ЧП был задержан полицией.

Ранее мы сообщили о том, что скорая застряла на трамвайных путях на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV

 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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