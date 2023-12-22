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Скорая застряла на трамвайных путях на Московском проспекте
Сегодня, 13:33
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Скорая застряла на трамвайных путях на Московском проспекте

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В результате ДТП Московском районе Северной столицы возникла ситуация, препятствующая движению электротранспорта.

В пятницу, 12 января, на Московском проспекте в Петербурге автомобиль скорой помощи оказался застрявшим на трамвайных путях. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

В результате ДТП Московском районе Северной столицы возникла ситуация, препятствующая движению электротранспорта.

По словам представителей организации, инцидент произошел между 09:17 и 09:51. Тем не менее, трамваи на участке продолжают функционировать в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что Renault сбил 16-летнего иностранца в Приморском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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