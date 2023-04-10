"Атомфлот" показал ледокол "Якутия" в водах Карского моря

Судно было заложено на Балтийском заводе в мае 2020 года.

"Атомфлот" опубликовал впечатляющие кадры новейшего атомного ледокола "Якутия" проекта 22220, прокладывающего путь через многометровые льды Карского моря.

Судно, заложенное на Балтийском заводе в мае 2020 года и спущенное на воду в ноябре 2022, 6 апреля покинуло достроечную набережную и взяло курс на Мурманск — порт своей постоянной приписки.

"Якутия" стала четвёртой в серии универсальных атомоходов проекта 22220, способных работать как в арктических морях, так и в устьях сибирских рек.

Отметим, что на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов "Чукотка" и "Ленинград", а также сервисного судна "Владимир Воробьёв". В этом году ожидается закладка атомохода "Сталинград", что укрепит лидерство России в арктическом судостроении.

Ранее Piter.TV сообщал, что атомный ледокол чуть не отправил под воду палатку со спящим рыбаком.

Видео капитана атомного ледокола "Вайгач" ФГУП "Атомфлот" Олега Хроменкова.