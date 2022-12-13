Песец пробежал перед носом российского ледокола и попал на видео

Кадры размещены в социальных сетях.

Песец пробежал перед самым носом российского атомного ледокола "Урал". Этот инцидент попал на запись видеокамеры одного из очевидцев, старшего помощника капитана. Ролик размещен в социальных сетях в Telegram-канале "Атомфлот". На кадрах представлено животное, которое бежит по покрытой льдов полыни на пути следования корабля. Когда зверь достиг края, то легко перепрыгнул через край полыни и приземлился на твердую поверхность. Песец дальше продолжил свой путь. Напомним, что ранее с борта этого же ледокольного судна экипаж заметил белого медведя. Животное также удалось поймать на видеозаписи. Полярный хищник, как и песец, пересекал покрытый льдом канал на пути следования корабля. Дикого зверя представители флота увидели во время буксировки другого судна в направлении Енисейского залива.

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Фото и видео: Telegram / Атомфлот