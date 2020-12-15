В Карском море обнаружили атомный реактор подводной лодки

Он принадлежит субмарине К-19.

В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России.

В настоящее время в акватории Северного Ледовитого океана находится экспедиция по поиску затопленных радиоактивных объектов. В ней участвуют представители специальных подразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер", а также ученые из Института океанологии Российской академии наук. Для обследования дна используется телеуправляемый робот "Фалькон".

Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. <...> В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. из сообщения "Центроспаса"

Сейчас специалисты осуществляют визуальный осмотр объект, кроме того, планируется провести спектральный анализ, а также забор растительного материала с находки.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии РФ посчитало 11 видов животных вероятно исчезнувшими на территории страны. За последние 400 лет в России исчезли девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан и морская корова.

Фото: Telegram / Отряд Центроспас