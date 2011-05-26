СМИ: Минприроды России признало вероятно исчезнувшими 11 видов животных

За последние 400 лет в РФ исчезли девять видов и подвидов животных.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ посчитало 11 видов животных вероятно исчезнувшими на территории страны. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

По данным министерства, за последние 400 лет в России исчезли девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан и морская корова.

Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие. Среди них популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис. из сообщения Минприроды РФ

Кроме того, вероятно исчезнувшими считаются лошадь Пржевальского, тюлень-монах, чернобрюхий глухарь и некоторые другие представители животного мира. Также сообщается, что в России растет число животных и растений, которые занесены в Красную книгу. На данный момент в перечне находятся 443 вида животных и 676 видов растений.

Ранее ученые из Перуанского института герпетологии нашли в тропическом лесу Анд в Центральном Перу новый вид древесной ящерицы, которая напоминает маленького дракона. Ему дали название Enyalioides feiruzae.

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