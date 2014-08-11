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В Южной Америке нашли новый драконоподобный вид ящериц
Сегодня, 16:23
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В Южной Америке нашли новый драконоподобный вид ящериц

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Новый вид отличается формой чешуи, а также черным пятном в области глотки.

Ученые из Перуанского института герпетологии нашли в тропическом лесу Анд в Центральном Перу новый вид древесной ящерицы, который напоминает маленьких драконов. Статья была опубликована в журнале Evolutionary Systematics.

Новый вид ящериц назвали Enyalioides feiruzae. Он относится к семейству Feiruzae. Самцы и самки этого вида отличаются разнообразием красок. Кроме того, у этих ящериц своеобразная форма чешуи и в области глотки есть черное пятно.

Животные живут на кустах и деревьях на высоте от 20 до 150 сантиметров над землей.

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Фото: pixabay

Теги: новый вид ящериц, южная америка
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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