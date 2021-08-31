Глава МИД РФ оценил действия властей Украины.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал тупиковым политический режим в Киеве. Такое заявление чиновник сделал во время итоговой пресс-конференции с армянским коллегой.

Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что сторонник евроинтеграции заняли главную площадь киевской столицы - майдан Незалежности. Это произошло в ноябре 2013 года после правительственного решения о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. Позже территория стала центром противостояния между радикалами и силовиками. Ответственность за гибели более сотни человек новые украинские власти возложили на Виктора Януковича, который в тот момент занимал пост президента Украины.

МИД РФ: Афганистан не должен стать прибежищем для террористов.

Видео: МИД России