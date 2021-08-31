МИД РФ: Афганистан не должен стать прибежищем для террористов

Сергей Лавров прокомментировал обстановку с захватом власти талибами в Афганистане.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Афганистан не должен стать прибежищем для террористов. Об этом чиновник упомянул во время пресс-конференции с армянским коллегой. Москва занимает позицию в пользу процветания, безопасности и мира на Ближнем Востоке. Кремль рассчитывает на решения, исключающие использование территории страны боевиками.

Мира для афганского народа, процветания для афганского народа. И тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что в начале августа "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) активизировал наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. С 16 числа они заявили, что война в стране завершена, а в ближайшее время будет определена новая форма правления.

Лавров: Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику с обеих сторон.

Видео: МИД России