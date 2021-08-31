Лавров: Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику с обеих сторон

Глава МИД РФ оценил выполнение соглашений по Нагорному Карабаху.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику с обеих сторон. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с коллегой из Еревана Араратом Мирзояном. В Москве призвали стороны конфликта завершить мирное урегулирование и не ослаблять усилия по ликвидации взаимных раздражителей.

Конечно же, нужно серьезно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Во время встречи с главой МИД Армении Лавров обсудил договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, которые позволили остановить конфликт в регионе. Поднимался вопрос освобождения пленных, а также передачи карт минных полей. Подтверждена необходимость деятельности со стороны сопредседателей Минском группы ОБСЕ.

В МИД Армении подчеркнули готовность Еревана углублять сотрудничество с Москвой.

Видео: МИД России