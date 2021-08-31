В МИД Армении подчеркнули готовность Еревана углублять сотрудничество с Москвой

Арарат Мирзоян впервые прибыл в должности главы МИД Армении в Москву.

Глава МИД Армении подчеркнул готовность Еревана углублять сотрудничество и стратегические отношения с Москвой. Такое заявление сделал Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам чиновника, Москва остается для Еревана основным военным, политическим и экономическим партнером. Дипломат совершил свою первую зарубежную рабочую поездку в должности министра внешнеполитического ведомства.

Это мой первый зарубежный визит в качестве министра иностранных дел Армении, и это неудивительно: Россия - военно-политический союзник Армении и основной экономический партнер. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

В МИД Армении подтвердили готовность развивать отношения с РФ на базе совместного договора "О дружбе, сотрудничестве, и взаимной помощи", подписанного в 1997 года, а также на основе декларации "О союзническом взаимодействии".

Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку заявления по прекращению войны в Карабахе.

Видео: МИД России