Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку заявления по прекращению войны в Карабахе

Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку заявления по прекращению войны в Нагорном Карабахе. Такое заявление Арарат Мирзоян сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению представителя внешнеполитического ведомства Еревана, напряжение на Южном Кавказе остается из-за деструктивной политики Азербайджана.
Стабильность в нашем регионе является нашей стратегией, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана.
Арарат Мирзоян, глава МИД Армении
Чиновник констатировал то, что по мнению Армении, Баку не выполняет взятые на себя обязательства, указанные в Трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года. Ранее договоренности были достигнуты усилиями Владимира Путина, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Пашинян: Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе.
Видео: МИД России
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