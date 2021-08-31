Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку заявления по прекращению войны в Карабахе

Арарат Мирзоян рассказал о напряженной обстановке на Южном Кавказе.

Глава МИД Армении заявил о невыполнении Баку заявления по прекращению войны в Нагорном Карабахе. Такое заявление Арарат Мирзоян сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По мнению представителя внешнеполитического ведомства Еревана, напряжение на Южном Кавказе остается из-за деструктивной политики Азербайджана.

Стабильность в нашем регионе является нашей стратегией, и мы готовы к активному диалогу в этом направлении. Сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Чиновник констатировал то, что по мнению Армении, Баку не выполняет взятые на себя обязательства, указанные в Трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года. Ранее договоренности были достигнуты усилиями Владимира Путина, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Пашинян: Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе.

Видео: МИД России