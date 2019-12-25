Пашинян: Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе

Глава кабмина Армении рассказал о контактах с Анкарой.

Глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров.

Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

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Фото: European Comission