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Пашинян: Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе
Сегодня, 10:30
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Пашинян: Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе

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Глава кабмина Армении рассказал о контактах с Анкарой.

Глава армянского правительства Никол Пашинян сообщил, что Ереван получил положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров.

Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Армения: ВС Азербайджана продолжают блокировать два участка дороги в Иран.

Фото: European Comission

Теги: армения, никол пашинян, турция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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