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Армения: ВС Азербайджана продолжают блокировать два участка дороги в Иран
Сегодня, 10:29
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Армения: ВС Азербайджана продолжают блокировать два участка дороги в Иран

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Ереван надеется на продолжение переговоров по данной проблеме.

В Армении сообщают, что ВС Азербайджана продолжают блокировать два участка дороги в Иран. Такое заявление сделал на заседании парламента руководитель общины Капан. Специалист объяснил, что говорит о Горисе и Капане. Эта территория связывает Ереван и Тегеран. Также существует альтернативный путь через татев, но там дороги не предусматривают возможности транспортировки фур и грузовиков.

Азербайджанцы продолжают перекрывать участки Кармракар - Шурнух и Горис - Воротан, в результате чего три армянских села практически потеряли связь с Арменией. Кроме этого мы теряем связь с Ираном.

Геворг Парсян, глава общины Капан

Эксперт напомнил, что в четверг между Ереваном, Баку и Москвой состоялись трехсторонние переговоры, которые не принесли результатов по решению проблемы на государственной границе. Парсян не исключил, что переговоры могут продолжиться и сегодня.

Пашинян: перекрытие Азербайджаном участка дороги Горис - Капан противоречит договоренности.

Фото: Pixabay.com

Теги: азебрайджан, армения, горис, госграница, иран, капан
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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