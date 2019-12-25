Пашинян: перекрытие Азербайджаном участка дороги Горис - Капан противоречит договоренности

В Ереване напомнили о соглашении с Минобороны РФ от декабря 2020 года.

Глава армянского правительства Никол пашинян заявил о том, что перекрытие Азербайджаном участка дороги Горис - Капан противоречит договоренности, заключенной между Россией и Ереваном. такое заявление чиновник сделал во время выступления на заседании местного парламента.

Азербайджанцы перекрыли участок, якобы мотивируя это тем, что люди с армянской стороны ... нанесли ножевые удары азербайджанским пограничникам. Мы официально заявляем, что такого не было. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава кабмина Еревана заметил, что если Баку располагает соответствующими фактами и доказательствами, то он просит передать информацию Армении для проведения внутреннего расследования.

В армянском парламенте подрались депутаты.

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