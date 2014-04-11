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В армянском парламенте подрались депутаты
Сегодня, 9:54
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В армянском парламенте подрались депутаты

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В конфликт вступили провластные и оппозиционные представители парламента Еревана.

В армянском парламенте подрались депутаты. Об этом стало известно за счет трансляции, которая ведется на официальном YouTube-канале местного законодательного органа. Инцидент возник во время очередного заседания. Известно, что участниками конфликта стали оппозиционные представители и провластные политики. В настоящее время причины ссоры устанавливаются. В парламенте из-за драки был объявлен перерыв.

Пашинян назвал углубление стратегических отношений с Россией приоритетом Армении.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, депутаты, драка, оппозиция
Категории: Происшествия, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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