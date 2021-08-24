Пашинян назвал углубление стратегических отношений с Россией приоритетом Армении

Глава кабина Армении представил парламенту новую правительственную программу.

Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал углубление стратегических отношений с Россией приоритетом для страны. Такое заявление чиновник сделал во время выступления с новой программой кабинета министров, которую он презентует в парламенте. По мнению эксперта, взаимодействие и стратегический союз с Москвой является важным фактором для архитектуры национальной безопасности.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Арменией и РФ, договор о совместной группировке ВС Армении и РФ продолжают наращивать возможности 102-й военной базы в нашей стране. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заметил, что пограничники из РФ помогают охранять государственную границу Армении. Также Москва является одним из сопредседателей в Минской группе ОБСЕ и участвует в обсуждении вопроса земельного участка Сотк - Хознавар, находящегося на границе с Баку. Правительство Еревана намерено расширять стратегические связи с РФ и укреплять сотрудничество в рамках ЕАЭС, ОДКБ и на других международных площадках.

Пашинян: Армения готова разблокировать коммуникации с Азербайджаном.

Видео: YouTube / Parliament of Armenia