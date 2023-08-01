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Мадуро надеется на положительное решение о приеме Венесуэлы в БРИКС

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Президент Венесуэлы рассказал о стремлении войти в ряды стран-участников БРИКС.

Правительство Венесуэлы надеется на то, что страны БРИКС на следующей встречи согласятся принять южноамериканскую страну в состав данной организации. Соответствующее заявление в ходе общения с местным населением  сделал глава государства Николас Мадуро. Впервые политик публично заговорил о готовности страны стать частью БРИКС еще в мае 2023 года.  Тогда эту инициативу поддержали власти КНР и России. Лидер Венесуэлы заметил, что БРИКС может рассмотреть вопрос о расширении альянса на следующей неделе, когда состоится очередная встреча глав стран-участников.

Венесуэла сделала свое предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе...

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

США выразили заинтересованность в консультациях с Венесуэлой.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: брикс, венесуэла, латинская америка, николас мадуро, южная америка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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