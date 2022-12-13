США выразили заинтересованность в консультациях с Венесуэлой

Джон Кирби рассказал о том, что пока что не запланировано общение между Джо Байденом и Николасом Мадуро.

Американская администрация заинтересована в проведении совместных консультаций с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако текущий момент у Белого дома при президенте Джо Байдене нет никакой информации о запланированных официальных контактах между сторонами. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновника спросили о том, готовы ли власти страны будут сесть за стол переговоров с коллегами из латиноамериканской республики для урегулирования политического кризиса.

Мы, безусловно, заинтересованы в дальнейших консультациях, но я не знаю ни о каких официальных встречах. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что политический кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея не признала итоговые результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил Николас Мадуро.

Белый дом: поездка главы Тайваня не помешает планам Байдена переговорить с Си Цзиньпином.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television