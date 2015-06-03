Запуск реактора прошел по плану.

Накануне, 27 мая, на Балтийском заводе запустили второй атомный реактор "РИТМ-200". Об этом в пресс-службе предприятия.

Устройство включили на строящемся серийном атомном ледоколе "Урал". В компании отметили, что на объекте проведут нейтронно-физические измерения и теплотехнические проверки активной зоны.

Пуск реактора прошел по плану. После завершения работ на левом реакторе комиссия проведет комплексные испытания всей ядерной энергетической установки атомного ледокола "Урал".

Ранее на Piter.tv: исследовательский ядерный реактор в Ленобласти будет демонтирован к концу 2024 года.

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