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на Балтийском заводе запустили второй атомный реактор "РИТМ-200"
Сегодня, 10:52
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на Балтийском заводе запустили второй атомный реактор "РИТМ-200"

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Запуск реактора прошел по плану.

Накануне, 27 мая, на  Балтийском заводе запустили второй атомный реактор "РИТМ-200". Об этом в пресс-службе предприятия.

Устройство включили на строящемся серийном атомном ледоколе "Урал". В компании отметили, что на объекте проведут нейтронно-физические измерения и теплотехнические проверки активной зоны.

Пуск реактора прошел по плану. После завершения работ на левом реакторе комиссия проведет комплексные испытания всей ядерной энергетической установки атомного ледокола "Урал". 

Ранее на Piter.tv: исследовательский ядерный реактор в Ленобласти будет демонтирован к концу 2024 года.

Фото: Pexels

Теги: атомный реактор, балтийский завод, ледокол урал, ритм 200
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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