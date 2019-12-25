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Исследовательский ядерный реактор в Ленобласти будет демонтирован к концу 2024 года
Сегодня, 17:27
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Исследовательский ядерный реактор в Ленобласти будет демонтирован к концу 2024 года

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Ядерную энергетическую установку в Сосновом Бору, предназначенную для испытаний, выведут из эксплуатации.

Ядерная энергетическая установка, построенная в Сосновом Бору для проведения испытаний, будет выведена из эксплуатации и демонтирована до конца 2024 года. О завершении аукциона на проведение работ сообщила корпорация "Росатом": единственным участником конкурса стал сосновоборский Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова. Стоимость полного комплекса работ составляет 916 миллионов рублей.

В процессе вывода из эксплуатации будут демонтированы и утилизированы радиоактивные трубопроводы и системы, дезактивировано оборудование реактора и транспортировка разобранной установки в пункт хранения радиоактивных отходов "Сайда" в Мурманской области.

Ранее новый энергоблок №6 Ленинградской АЭС приступил к набору мощности.

Фото: Pexels 

Теги: исследовательский ядерный реактор, нити им александрова, сосновый бор, ядерная энергетическая установка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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