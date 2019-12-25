Новый энергоблок №6 Ленинградской АЭС приступил к набору мощности

На Ленинградской АЭС стартовал новый этап ввода в эксплуатацию инновационного энергоблока №6 с реактором ВВЭР-1200. Об этом сообщается в официальной группе ЛАЭС "ВКонтакте".
Отмечается, что соответствующее разрешения на ввод энергоблока поколения "3+" выдал Ростехнадзор. Теперь на блоке пройдет поэтапный ступенчатый подъем мощности от 1 до 35-40 процентов. Такой уровень мощности позволит включить турбогенератор в сеть, после чего начнется выработка и передача электроэнергии в единую энергосистему России. Само включение энергоблока в упомянутую сеть планируется в течение осени.
Ранее на ЛАЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока.
Фото: Ленинградская АЭС / "ВКонтакте"
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