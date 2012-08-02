На ЛАЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

Эксперт оценили пуск реактора как одно из главных событий последних лет в атомной энергетике России.

На Ленинградской АЭС-2 состоялся запуск ядерного реактора нового энергоблока № 2. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".

Реакторная установка впервые выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Росэнергоатом

Эксперт оценили пуск реактора как одно из главных событий последних лет в атомной энергетике России. Специалистам предстоит провести еще целый ряд экспериментов, в том числе при работе реактора на мощности менее 1%, после этого мощность будут повышать. Начало эксплуатации запланировано на начало 2021 года.

С запуском этого реактора в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по проекту, разработанному в XXI веке.

Фото: отдел внешних коммуникаций Ленинградской атомной станции