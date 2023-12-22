Врач рассказал, можно ли вылечить ячмень чайным пакетиком

Офтальмолог призвал посещать врача в таких ситуациях.

Офтальмолог и доктор медицинских наук Владимир Бржеский рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как лечить ячмень. Врач порекомендовал не обращаться к народным средствам.

По словам специалиста, не стоит прикладывать чайный пакетик к больному глазу. Сейчас существуют препараты, которые помогут вылечить недуг быстрее и эффективнее. Медик подчеркнул, что гордеолум — острое воспалительное заболевание, после которого могут быть неприятные последствия. Лечить болезнь нужно каплями и мазями, которые назначит врач.

По его словам, лучше не использовать ни зеленый, ни черный чай.

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