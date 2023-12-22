Педиатр Панкратова рассказала, как школьникам избежать переутомления

Дети жалуются на головные боли, усталость, давление и боли в животе.

Зимой петербургские школьники сталкиваются с переутомлением. На психическом и физическом здоровье сказываются нехватка солнца и прогулок, большое количество домашних заданий. Кроме того, третья четверть в школьной программе самая длинная. Врач-педиатр Полина Панкратова рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как помочь ребенку справиться с нагрузкой.

Симптомами переутомления являются вялость, слабость, лабильное настроение, склонность к раздражительности и плаксивости. Дети жалуются на головные боли, изменения давления и боли в животе. Стресс может привести к депрессии, поэтому очень важно вовремя прийти на помощь ребенку.

Ученику младшей школы нужно тратить на учебу 20-35 часов. В это время включается и выполнение домашних заданий. Подростки должны учиться не более 40 часов. После посещения школы и выполнения уроков важно гулять, встречаться с друзьями, заниматься хобби.

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