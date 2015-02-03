Мама американки Луны Феннер рассказала, как проходит лечение девочки в Петербурге

В Краснодаре медики удалили новообразование лазерным методом.

В Петербурге хирурги готовят шестилетнюю Луну Феннер из США к очередной пластической операции. Ранее "девочкой с маской Бэтмена" занимались врачи из Краснодара, передает 5 мая телеканал "Санкт-Петербург".

На юге страны медики удалили новообразование лазерным методом. В Северной столице Луна избавляется от рубцов. В город семья из Майами летела целый день с пересадками, однако девочка, кажется, совсем не устала.

Она чувствует себя Мадонной, когда вокруг так много журналистов. Иногда Луна спрашивает: "Я правда так знаменита?". Кэрол Феннер, мама Луны

В Петербург семья прибыла во второй раз: здесь малышка впервые увидела снег, а также посетила Эрмитаж, попробовала пельмени и борщ.

Нам очень нравится здесь. Сейчас у нас другая клиника, раньше мы жили в центре, посещали музеи, церкви, здесь этого не так много, а Луна очень полюбила церкви. Кэрол Феннер, мама Луны

Девочка появилась на свет с большим пятном на лице. Врачи предупредили, что невус мог перерасти в рак кожи.

Мы имплантируем так же, как в прошлом году: три тканевых эспандера на здоровую кожу на лбу, дальше будут перевязки, мы опять же будем стараться получить избыток кожи. Ольга Филиппова, руководитель отделения лечения гигантских невусов медицинской клиники

Операция запланирована на 7 мая.

Фото: ВКонтакте / Гигантский Невус | Лечение (архив)