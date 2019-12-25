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Театр ЛДМ поддержал программу "Пушкинская карта"
Сегодня, 16:14
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Театр ЛДМ поддержал программу "Пушкинская карта"

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Теперь петербуржцы в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно получить билеты на мюзиклы.

Театр ЛДМ присоединился к проекту "Пушкинская карта". Об этом сообщили на странице организации в социальной сети "ВКонтакте" 24 октября.

Горожане в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно получить билеты на мюзиклы "Алмазная колесница", "Демон Онегина", "Оскар и розовая дама" и "Мастер и Маргарита". 

Номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит 5 тыс. рублей. Ей молодые люди могут купить билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

Фото: Pexels

 

Теги: билеты, культура, молодежь, пушкинская карта, театр лдм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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