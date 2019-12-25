Театр ЛДМ поддержал программу "Пушкинская карта"

Теперь петербуржцы в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно получить билеты на мюзиклы.

Театр ЛДМ присоединился к проекту "Пушкинская карта". Об этом сообщили на странице организации в социальной сети "ВКонтакте" 24 октября.

Горожане в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно получить билеты на мюзиклы "Алмазная колесница", "Демон Онегина", "Оскар и розовая дама" и "Мастер и Маргарита".

Номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит 5 тыс. рублей. Ей молодые люди могут купить билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

Фото: Pexels