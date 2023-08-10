В Петербурге сняли на видео лающую сову

Это болотные совы – птицы среднего размера, с размахом крыльев около метра.

Петербургский фотограф дикой природы Кирилл Никифоров снял в Московском районе пару сов, которые тявкали, как собачки. Такое необычное поведение объяснил автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Такими звуками они пытались прогнать со своей территории непрошенного гостя. Павел Глазков, биолог

Это болотные совы – птицы среднего размера, с размахом крыльев около метра. Болотная сова не строго ночная птица, она активна и днём. Свое название "болотная" она получила за то, что селится обычно в пойменных лугах и низинных болотах. Совы образуют стабильные пары. В Петербурге успешно гнездится несколько десятков пар этих птиц. Болотная сова занесена в Красную книгу Петербурга.

Ранее биолог Павел Глазков напомнил о правильном дресс-коде для сбора грибов в Ленобласти.

Видео: ВКонтакте/ Кирилл Никифоров