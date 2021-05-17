Лавров: США должны доказать на деле желание нормализовать отношения с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве сейчас важны конкретные шаги от властей Соединенных Штатов, а не высказывания о желании налаживания хороших отношений. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
На следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и Сергей Лавров проведут встречу в Рейкьявике. Ожидается, что переговоры станут попыткой вывести отношения между государствами на позитивный и предсказуемый путь.
Мы будем относиться к призывам Соединенных Штатов нормализовать отношения не по словам, которых уже слишком много, а по конкретным делам.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Глава российского МИД подчеркнул, что он ждет от Блинкена профессионального уровня разговора. Также Лавров надеется обсудить с госсекретарем США некоторые намерения Белого дома, которые касаются международных проблем, влияющих на Россию.
Ранее в МИД РФ прокомментировали расследование Прагой взрывов во Врбетице.
Видео: МИД России
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