Лавров: США должны доказать на деле желание нормализовать отношения с РФ

На следующей неделе Лавров и Блинкен проведут встречу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве сейчас важны конкретные шаги от властей Соединенных Штатов, а не высказывания о желании налаживания хороших отношений. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

На следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и Сергей Лавров проведут встречу в Рейкьявике. Ожидается, что переговоры станут попыткой вывести отношения между государствами на позитивный и предсказуемый путь.

Мы будем относиться к призывам Соединенных Штатов нормализовать отношения не по словам, которых уже слишком много, а по конкретным делам. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава российского МИД подчеркнул, что он ждет от Блинкена профессионального уровня разговора. Также Лавров надеется обсудить с госсекретарем США некоторые намерения Белого дома, которые касаются международных проблем, влияющих на Россию.

Ранее в МИД РФ прокомментировали расследование Прагой взрывов во Врбетице.

Видео: МИД России