В Парке 300-летия Петербурга лаванду укрыли дубовыми листьями на зиму

Листья удерживают тепло и становятся отличным "одеялом".

Несмотря на то, что в Петербурге непростой климат, в городе цветут нежные растения. Специалисты помогают им пережить зиму.

По информации комитета по благоустройству Северной столицы, в Парке 300-летия Петербурга лаванду укрывают дубовыми листьями, которые удерживают тепло и становятся отличным "одеялом". Они изолируют корневую систему растения от морозов, создавая уютный микроклимат.

Лаванду перед укрытием тщательно обрабатывают: удаляются сухие ветви и старые цветочные стебли. Это помогает избежать гниения.

Таким образом нежная культура со всех сторон надежно защищена, и когда солнце вновь начнет греть землю, растения опять порадуют своим ароматом и красотой. Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга