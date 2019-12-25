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В Парке 300-летия Петербурга лаванду укрыли дубовыми листьями на зиму
Сегодня, 9:13
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В Парке 300-летия Петербурга лаванду укрыли дубовыми листьями на зиму

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Листья удерживают тепло и становятся отличным "одеялом".

Несмотря на то, что в Петербурге непростой климат, в городе цветут нежные растения. Специалисты помогают им пережить зиму. 

По информации комитета по благоустройству Северной столицы, в Парке 300-летия Петербурга лаванду укрывают дубовыми листьями, которые удерживают тепло и становятся отличным "одеялом". Они изолируют корневую систему растения от морозов, создавая уютный микроклимат. 

Лаванду перед укрытием тщательно обрабатывают: удаляются сухие ветви и старые цветочные стебли. Это помогает избежать гниения. 

Таким образом нежная культура со всех сторон надежно защищена, и когда солнце вновь начнет греть землю, растения опять порадуют своим ароматом и красотой. 

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, лаванда, парк 300-летия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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